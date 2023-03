Simeone, Gollini e Ndombele: solo uno è già certo della conferma

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sui calciatori in prestito al Napoli

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sui calciatori in prestito al Napoli: "Simeone è l'unico certo della conferma (12 milioni); da inquadrare le posizioni di Gollini e Ndombele: le quotazioni del portiere, di proprietà dell'Atalanta e riscattabile con 8 milioni, sono in ascesa; meno quelle del collega, anche perché il riscatto dal Tottenham è fissato a 30 milioni".