Simeone-Napoli, l'intermediario: "L'interesse c'è, se va via Osimhen è lui la scelta giusta"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Moggi, agente, intermediario per l'affare Giovanni Simeone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Moggi, agente, intermediario per l'affare Giovanni Simeone: "Il Napoli ha comprato un ottimo esterno sinistro cioè Olivera. Le partenze di Insigne e di Mertens non saranno facili da colmare. Mi preoccuperei anche per un’eventuale partenza di Osimhen. Sarebbe un vuoto importante da colmare. Il Napoli è arrivato alla fine di un ciclo dal punto di vista tecnico. Ha bisogno di ridurre i costi e ripartire. Giuntoli e De Laurentiis sapranno cosa fare. 100 milioni per Osimhen sono una cifra giusta? Mi sembra una cifra super importante, non so se il Napoli riuscirà a trovare una cifra così importante sul mercato per Osimhen. È tra i più promettenti sul mercato, ma 100 milioni secondo me è un prezzo estremamente elevato. Dipende da quello che vorrà fare il Napoli. Koulibaly? Il Napoli ha dimostrato negli ultimi anni di avere serissime difficoltà di rinnovare giocatori a scadenza, comincerei a preoccuparmi.

Simeone come vice Osimhen? È uno dei migliori attaccanti del campionato italiano, ci sono un po’ di interessamenti da parte di club importanti. Se il Napoli dovesse decidere di sostituire Osimhen con lui farebbe una scelta giusta. Credo che Simeone meriti un palcoscenico tra i più importanti o in Serie A o negli altri top campionati europei”.