Simeone nel mirino se parte Petagna: la strategia del Napoli

Giovanni Simeone è in procinto di lasciare il Verona. Costa almeno 15 milioni di euro. Piace anche al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone è in procinto di lasciare il Verona. Costa almeno 15 milioni di euro. Piace anche al Napoli. Il club azzurro non si è fatto ancora avanti in maniera concreta, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ma se partisse Petagna, oltre a Osimhen, allora l'ipotesi Cholito potrebbe diventare concreta.