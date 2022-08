Simeone scalpita: aspetta solo che il Verona lo liberi per andare al Napoli

Il Monza vuole Andrea Petagna ma per adesso non ha spazio, qualche altro club ha preso informazioni ma il Napoli aspetta che maturino le condizioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza vuole Andrea Petagna ma per adesso non ha spazio, qualche altro club ha preso informazioni ma il Napoli aspetta che maturino le condizioni economiche adatte per dare via il suo bomber di scorta (almeno 15 milioni, magari attraverso un prestito con obbligo di riscatto). Soldi che poi verrebbero reinvestiti per portare in azzurro Giovanni Simeone, che attende fiducioso una telefonata di via libera da parte del presidente Setti per lasciare Verona direzione Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.