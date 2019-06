Sinistra rivoluzionata? CorMezz: "Ghoulam non è certo della permanenza"

Come detto anche dal suo agente, Mario Rui lascerà il Napoli quasi certamente perché ha voglia di cambiare ambiente. Ma potrebbe non essere l'unico terzino sinistro a svestirsi dell'azzurro. Anche Faouzi Ghoulam potrebbe partire in questa finestra di mercato, stando a quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "Mario Rui piace al Milan e anche Ghoulam non è certo della permanenza se arrivassero offerte importanti, il Napoli si è mosso anche per Fares se le pretese della Spal non andranno oltre i 10 milioni".