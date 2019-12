Siparietto Pioli-giornalista su Ibra: "Sei venuto per fare questa domanda?"

Zlatan Ibrahimovic resta una suggestione per il Milan così come per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. In conferenza stampa, al tecnico Stefano Pioli è stato chiesto di fare una petizione per salvare la statua del centravanti svedese a Malmoe, sotto attacco dopo l'acquisizione del 50% dell'Hammarby. Una domanda scherzosa, per introdurre un argomento sempre tabù come il mercato. Altrettanto scherzosa la risposta dell'allenatore: "Sei venuto oggi per fare questa domanda? Io ieri sera ero in piazza Duomo, ho visto un bellissimo albero di Natale".