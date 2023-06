Sirene inglesi per Schuurs (che piace al Napoli): sull'olandese piomba il Crystal Palace

Sirene dall'Inghilterra per Perr Schuurs. Come riporta The Athletic, anche il Crystal Palace ha messo nel mirino il difensore olandese

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Sirene dall'Inghilterra per Perr Schuurs. Come riporta The Athletic, anche il Crystal Palace ha messo nel mirino il difensore olandese del Torino dopo l'interesse mostrato in Serie A da Napoli e Milan. L'ex Ajax piace ai Glaziers per la possibile sostituzione di Marc Guehi, a sua volta obiettivo di mercato di Arsenal, Tottenham, Liverpool e Manchester United.