Sirene spagnole per l’obiettivo Lo Celso: l’argentino è nella lista del Barcellona

Il grande obiettivo di mercato del Barcellona è Bernardo Silva, ma l’operazione per il centrocampista del Manchester city è molto complicata. Per questo motivo, riferisce Mundo Deportivo, il Barça sta vagliando delle alternative. Uno dei nomi segnati in rosso è quello di Giovani Lo Celso, calciatore del Tottenham che piace anche al Napoli e che oggi affronterà i blaugrana nel trofeo Gamper. Lo Celso ha un contratto fino al 2025 ma è in uscita dal club inglese.