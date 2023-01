Sirigu, aumenta la lista delle pretendenti: avanza anche il Cagliari

Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport

Non solo il ritorno di Radja Nainggolan , che sta risolvendo il proprio rapporto con l’Anversa, sul taccuino della dirigenza del Cagliari per rinforzare la rosa a disposizione del neo tecnico Claudio Ranieri, che sbarcherà oggi sull’isola.

Come riporta Tuttosport la società sarda ha messo nel mirino Salvatore Sirigu, portiere in forza al Napoli che piace anche alla Reggina, e Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria. In uscita invece oltre a Millico, Pereiro e Viola ci sarebbe anche Leonardo Pavoletti, capitano della squadra, che non è più ben visto dalla tifoseria ed è finito nel mirino del Bari.