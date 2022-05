Sirigu già bloccato, ma il Napoli valuta anche un altro portiere: tra un mese torna all'Atalanta

Il Napoli avrebbe già bloccato Salvatore Sirigu in caso di partenza (cosa molto probabile) di uno tra Alex Meret e David Ospina.

Il Napoli avrebbe già bloccato Salvatore Sirigu in caso di partenza (cosa molto probabile) di uno tra Alex Meret e David Ospina. Ma ci sarebbero delle valutazioni in corso anche su un altro portiere: Pierlugi Gollini, estremo difensore che l’Atalanta si ritroverà tra un mese in casa dopo il prestito al Tottenham, nel quale s’è trovato la porta chiusa in faccia da Hugo Lloris.