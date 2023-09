Sirigu riparte dalla Francia? L'ex azzurro ha una proposta come dodicesimo: la situazione

A sei anni di distanza dall’esperienza con il Paris Saint-Germain, il portiere italiano potrebbe ritornare nel campionato francese.

© foto di Federico De Luca 2023

Salvatore Sirigu può ripartire dalla Ligue 1. A sei anni di distanza dall’esperienza con il Paris Saint-Germain, il portiere italiano potrebbe ritornare nel campionato francese. Rimasto svincolato, riporta l’edizione odierna de L’Equipe, l’ex Napoli e Fiorentina potrebbe essere acquistato dal Nizza in qualità di secondo alle spalle del titolare Marcin Bulka.

Sarebbero in corso le trattative fra l’entourage e la società rossonera e vedremo se si arriverà alla toto attesa fumata bianca. Dopo l’esperienza in viola, ricordiamo, Sirigu è andato in scadenza di contratto lo scorso giugno e adesso è alla ricerca di una nuova sistemazione.