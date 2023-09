Sirigu si allena in Francia, ma non ha ancora firmato: il motivo è di natura fisica

Salvatore Sirigu non ha ancora firmato il contratto con il Nizza ma si sta già allenando agli ordini di Francesco Farioli.

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Salvatore Sirigu non ha ancora firmato il contratto con il Nizza ma si sta già allenando agli ordini di Francesco Farioli. Il portiere italiano, a sei anni di distanza dall’esperienza con il Paris Saint-Germain, potrebbe quindi ritornare a giocare in Ligue 1; come riporta FootMercato, il club francese lo starebbe mettendo alla prova per valutare le condizioni fisiche.

Rimasto svincolato, l’ex Napoli e Fiorentina potrebbe essere ingaggiato per fare da secondo al titolare Marcin Bulka, dopo l'addio di Kasper Schmeichel.