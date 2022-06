Sirigu si è promesso al Napoli, ma c'è un'insidia: sondaggio della Lazio

I biancocelesti avrebbero preso informazioni sull'estremo difensore in scadenza col Genoa. L'ex Torino si era promesso al Napoli in caso di addio di Ospina

Sondaggio della Lazio per Salvatore Sirigu. Secondo quanto riporta oggi la Repubblica, in attesa di capire i tempi di recupero del grande obiettivo per la porta Marco Carnesecchi (manca ancora anche l'intesa economica con l'Atalanta per il suo acquisto), i biancocelesti avrebbero preso informazioni sull'estremo difensore in scadenza col Genoa. L'ex Torino si era promesso al Napoli in caso di addio di Ospina, ma quella che porta a Roma è una pista da tenere in considerazione.