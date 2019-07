Situazione uscite: Genoa su Rog in prestito oneroso, Gaetano dice no al Pordenone

Il Genoa ha chiesto Rog, ma la questione si è subito bloccata per la richiesta del Napoli: 15 milioni di euro, una cifra che - secondo La Gazzetta dello Sport - Preziosi non ha alcuna intenzione di pagare: lui preferirebbe la formula del prestito oneroso. L’altra, riguarda Gianluca Gaetano per il quale è arrivata una richiesta del Pordenone: verrebbe girato in prestito, ma il ragazzo ha già detto di no.