Sky - 2 top club corteggiano Fabian: ADL non vuole vendere, le ultime

Uno dei calciatori più desiderati del Napoli è sicuramente Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha tanti corteggiatori pronti a fare follie pur di portarlo via dal capoluogo partenopeo. Tra questi spiccano Real Madrid e Barcellona, ma come riferisce la redazione di Sky Sport il Napoli non vuole sentire ragione e non vorrebbe vendere lo spagnolo. Sparata una valutazione di almeno 65 mln. La società azzurra è inflessibile, al massimo si può discutere sulla dilazione dei pagamenti, Real e Barcellona sono avvisati.