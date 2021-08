Sky - Abraham, niente Atalanta: per la punta del Chelsea è sfida Roma-Arsenal

Tammy Abraham non andrà all'Atalanta, la trattativa è già sfumata. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui per l'attaccante in uscita dal Chelsea è duello tra Roma e Arsenal. Il ragazzo vuole cambiare aria, i giallorossi devono cercare un sostituto di Dzeko e l'affare si può fare. Starà all'inglese decidere tra le due alternative.