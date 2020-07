Sky - Accelerata per Szoboszlai: presto incontro col ragazzo che è orientato a dire sì

Dominik Szoboszlai è il grande obiettivo del Napoli per il centrocampo e ne parla su TMW anche il giornalista Sky Luca Marchetti che scrive: "Posto che l’Everton ha messo gli occhi su di lui e che potrebbe anche sferrare l’offensiva, il Napoli sa già dove guardare per sostituirlo: Dominik Szloboszlai, centrocampista del Salisburgo, che piace molto anche al Milan e che ha una clausola da 25 milioni. Previsto a breve un incontro con Giuntoli per capire le intenzioni del ragazzo, che sembra ben predisposto. Insomma un Napoli di talento, giovane, capace di stupire ed investire. E che dopo questo rush firmato Gattuso si candida per una stagione dal sapore diverso".