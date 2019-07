Sky - Accostato al Napoli, è fatta per il '99 Leao al Milan: domani le visite mediche

Tutto fatto per l'arrivo di Rafael Leao al Milan. L'attaccante classe '99, accostato in passato anche al Napoli, sarà un nuovo rinforzo per il reparto offensivo a disposizione di Giampaolo. Nelle prossime ore il giocatore è atteso in città. Nella giornata di domani sosterrà le visite mediche. Operazione da circa 30 milioni di euro più bonus. Lo riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.