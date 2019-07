Sky - Accostato al Napoli, il Sassuolo si fionda su Toljan: tutto fatto, sostituirà Lirola

Jeremy Toljan (23) è stato accostato per diverse settimane al Napoli di Ancelotti. Al momento, però, il giocatore tedesco sembra ormai ad un passo dal Sassuolo, come svelato da Gianluca Di Marzio su Twitter: "Toljan al Sassuolo, fatta: prestito con diritto. In passato, trattato da Roma e Napoli. Sarà il sostituto di Lirola, destinato alla Fiorentina"