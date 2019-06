Sky - Accostato al Napoli, l'Inter piomba su Lazaro: trattativa in corso, le ultime

Valentino Lazaro (23) è stato accostato al Napoli nelle scorse settimane, come possibile rinforzo per Carlo Ancelotti. A dare le ultime sul giocatore dell'Hertha Berlino ci ha pensato il portale gianlucadimarzio.com: "L'Inter è a caccia di un esterno per il nuovo 3-5-2 di Antonio Conte. E in tal senso, è in corso una trattativa per Valentino Lazaro dell'Herta Berlino. Per il classe '96, nazionale austriaco, i lavori sono in corso con il club di Bundesliga. Lazaro già nel 2012 era stato vicino ai nerazzurri, ma poi restò al Salisburgo. La trattativa è in corso e Lazaro, che nasce attaccante, sarebbe un acquisto funzionale per la nuova Inter di Conte".