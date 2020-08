Sky - Accostato al Napoli, su Castagne c'è l'inserimento deciso del PSG

Le sirene della Premier League ma adesso anche quelle della Ligue 1 per Timothy Castagne. Sul difensore dell'Atalanta infatti non c'è solo il Leicester e si registra l'inserimento a sorpresa del Paris Saint Germain a cui il belga piace molto. Tuttavia, prima di avviare una trattativa con l'Atalanta, il PSG vuole concentrarsi sul campo e aspettare di concludere il suo percorso in Champions League (martedì prossimo è in programma la semifinale contro il Lipsia). Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport