Sky - Accostato al Napoli, Thiago Silva nel mirino della Fiorentina: contatti avviati

La società di Commisso si è mossa seriamente per Thiago Silva: secondo Sky Sport ha avviato i contatti con il difensore in scadenza al PSG. Primi contatti avviati, si diceva, e prime risposte: c'è la disponibilità da parte di Silva a valutare la proposta della Fiorentina. Il giocatore è intenzionato a restare ancora in Europa (in Inghilterra ci prova l'Everton del suo maestro, Ancelotti) anche perché non si sente affatto a fine carriera.

