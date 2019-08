Sky - ADL e la strategia attendista: 4 nomi per l'attacco, si aspetta che maturino le condizioni giuste

Tanti obiettivi di mercato per il Napoli in questo momento, alla ricerca di un colpo per l'attacco. La strategia è chiara: attendere per far maturare le proprie condizioni. E' quanto riferisce Sky Sport, che fa la conta dei nomi in lista: per James Rodriguez la filosofia attendista può fruttare perché con il Real Madrid non gioca neanche le amichevoli; Fernando Llorente, altro obiettivo, deve fare le sue valutazioni, mentre su Mauro Icardi e Hirving Lozano c'è la concorrenza da fronteggiare. Infine, ultimo nome in lista, Everton del Gremio, per il quale però bisogna andare cauti per problemi di frazionamento del cartellino.