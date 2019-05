Sky - Al Napoli piace Berardi: trattativa da impostare con scambi

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte soffermandosi anche sul mercato in casa Napoli: "Capisco la delusione dei napoletani innamorati di Sarri per il suo modo di sfidare la Juventus. Sarri è diventato grande con il Napoli perché anche l’Empoli faceva giocar bene, ma Napoli è un’altra dimensione. Detto questo, un’opportunità professionale grande come andare ad allenare la Juventus non capita a tutti e pure se sei stato un nemico sportivo, dire di no alla Juve è quasi impossibile. E’ vero che Sarri è il meno vincente nella lista degli allenatori accostati alla panchina bianconera, ma col Napoli ha sfiorato un’impresa clamorosa e appena ha avuto la possibilità, qualcosa ha vinto.

Un po' di incomprensione tra Ancelotti e De Laurentiis nelle strategie c’è, ma non credo siano così profonde da dover mettere in discussione il rapporto. Mi sono arrivate queste divisioni sulle linee strategiche più che sui nomi. La lista dei giocatori del Napoli è molto chiara e c’è da capire questo allontanamento che ripercussioni avrà.

Se arriva Trippier al Napoli, ne andranno via almeno due. Il Napoli continua a seguire altri esterni e Castagne è l’altro obiettivo. Hysaj può andar via, non credo Ghoulam, poi c’è Mario Rui e bisognerà fare i conti.

Al Napoli piace anche Berardi e può essere impostata col Sassuolo una trattativa con degli scambi”.