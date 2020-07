Sky - Allan, col gol al Sassuolo si chiude un cerchio: sicura la sua partenza

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del momento del Napoli in ottica Barcellona: "Il Napoli formato Champions può fare risultato a Barcellona. Stiamo vivendo una situazione anomala post lockdown. Bisognerà continuare con i clean sheet. Gattuso è rimasto molto contento della vittoria contro una squadra in forma come il Sassuolo. Ha apprezzato tanto che la squadra abbia dimostrato di tenere sempre la luce accesa giocando più o meno bene queste 12 partite

Allan? Hanno sbagliato un po' tutti. Ci si doveva muoversi in maniera diversa dopo l'offerta del PSG. Il gol di ieri ha il sapore di un cerchio che si chiude. E' ormai certa la sua partenza. C'è da segnalare tuttavia il grande senso di professionalità del brasiliano".