Sky - Allan ed Insigne, nessuna trattativa per cederli: Napoli non vuole perdere i suoi big

Ci saranno cessioni illustri sul mercato? Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, parla così sul tema ai microfoni di Radio Marte: “Allan è il giocatore che sembra avere maggiori richieste. Al momento, però, non sembrano esserci trattative per la cessione del brasiliano, così come per Lorenzo Insigne. Il Napoli vuole arricchire la sua forza e non sembra avere intenzione di cedere uno dei suoi big. Il club potrà fare tanta cassa andando a cedere dei giocatori che hanno trovato poco spazio nell'ultima stagione".