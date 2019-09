Sky - Allo stadio anche Abidal, dirigente del Barcellona: collaborerà con il Lecce

A Lecce quest'oggi c'era anche Eric Abidal. L’ex calciatore del Barcellona, oggi nello staff dirigenziale del club blaugrana, era al Via del Mare, ospite - secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport - dei giallorossi e arrivato in Italia con volo privato. Abidal ha un rapporto professionale con uno dei soci proprietari del Lecce, René De Picciotto. Il motivo? Una futura collaborazione tra Lecce e Barcellona. L’intenzione del club giallorosso è quella di creare con i blaugrana un rapporto solido e duraturo per accogliere talenti della cantera catalana.