Sky - Amrabat, il Verona ha rifiutato l'offerta della Fiorentina: sullo sfondo resta il Napoli

Sofyan Amrabat (23) resta al centro di questa sessione di calciomercato. Sul giocatore marocchino, come noto, c'è il Napoli di Gattuso ma è la Fiorentina il club che stuzzicherebbe maggiormente il giocatore: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il Verona avrebbe rifiutato l'offerta della viola di 15 mln di euro, ben inferiore (5 mln in meno) rispetto a quella presentata dal Napoli. Di fatto, al momento, il Verona avrebbe l'accordo col Napoli mentre la Fiorentina con il giocatore, e proprio per questo motivo il club toscano - forte della volontà del giocatore - avrebbe presentato un'offerta inferiore rispetto a quella del club partenopeo.