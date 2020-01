Sky - Amrabat, la Fiorentina tenta il sorpasso sul Napoli (che ha l'accordo col Verona): la situazione

Il Napoli ha chiuso l'accordo con l'Hellas Verona per Sofyan Amrabat già diverse settimane fa sulla base di circa 20 milioni di euro, ma la Fiorentina adesso tenta il sorpasso. La prima offerta per il centrocampista ex Feyenoord però risulta bassa, inferiore rispetto a quella accettata dal club scaligero arrivata da Napoli.

PALLA ANCHE AL GIOCATORE - Adesso il giocatore con i suoi agenti decideranno il da farsi: riaprire al Napoli e accettare l'offerta d'ingaggio oppure attendere il rilancio della Fiorentina nei confronti dell'Hellas Verona proprietaria del cartellino. A riportarlo è Sky Sport.