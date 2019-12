Sky - Amrabat-Rrahmani: trattative slegate, manca l'accordo col centrocampista

Operazioni slegate. Secondo quanto rivela Sky Sport il Napoli lavoro al doppio acquisto dall’Hellas: il difensore Amir Rrahmani ed il centrocampista Sofyan Amrabat. Si spiega come ci sia già l’accordo economico con il difensore, mentre manca ancora quello con il marocchino. Sul piatto ci sono circa 30 milioni, per un’operazione da chiudere a gennaio con i calciatori che resterebbero all’Hellas fino a giugno. Secondo Sky le operazioni restano comunque slegate, nel caso in cui non si trovasse accordo economico con Amrabat la società partenopea andrebbe comunque a chiudere l’affare Rrahmani.