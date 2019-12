Sky - Amrabat, Verona incontra Inter. Ma il Napoli può tentare l'accelerata

Il Napoli è da qualche settimane sulle tracce di Sofyan Amrabat, centrocampista dell'Hellas Verona, per il quale il club di Setti chiede ben 15 milioni di euro. Oggi, però, il presidente scaligero ha incontrato l'Inter e nella discussione si è affrontato anche il discorso legato al centrocampista. Nei prossimi giorni, comunque, il Napoli potrebbe decidere di fare nuovi passi in avanti per anticipare la concorrenza nerazzurra. A riportarlo è Sky Sport.