Sky - Ancelotti-Everton, accordo trovato nella notte: oggi incontro con ADL per essere liberato

Dopo l’esonero subito la scorsa settimana, Carlo Ancelotti è pronto a ripartire dalla Premier League. Accordo raggiunto nella notte tra l’allenatore italiano e l’Everton. Oggi ci dovrebbe essere l’incontro tra Ancelotti e De Laurentiis per liberarsi del contratto in essere con il Napoli. Una formalità necessaria per permettere all’allenatore di firmare con un nuovo club. L’intesa tra le parti infatti prevedeva che il compenso sarebbe stato pagato dal Napoli fino all’accordo con un nuovo club. Nel caso in cui Ancelotti trovasse l’accordo con l’Everton, sfiderebbe nella sua prima partita l’Arsenal. Lo riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.