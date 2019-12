Sky - Ancelotti-Everton, avvocati al lavoro per risolvere contratto col Napoli

Carlo Ancelotti è promesso sposo all'Everton. L'accordo c'è già da un po' e dal 26 dicembre il tecnico di Reggiolo tornerà in Premier League. Prima, però, c'è da risolvere il contratto con il Napoli. Da stamattina, riferisce Sky Sport, gli avvocati di Carletto sono al lavoro proprio in questo senso. Si tratta la risoluzione, le parti provano a separarsi consensualmente e in maniera definitiva. Solo così potrà cominciare la nuova avventura di Ancelotti.