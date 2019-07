Sky - Ancelotti fiducioso per le potenzialità di Elmas. Cessione Rog: in pole il Francoforte

“L’operazione Elmas sarà definita con la cessione di Rog. La pista che porta in Germania all' Eintracht Francoforte è quella più concreta rispetto a Cagliari e Genoa per il centrocampista croato. Con la sua cessione si potrà sbloccare l’arrivo di Elmas”. Lo ha detto il giornalista di Sky Francesco Modugno intervenendo a radio Kiss Kiss Napoli. “Ancelotti, con cui in questi giorni si riesce a fare più di qualche chiacchierata, è molto fiducioso sulle potenzialità del calciatore”, ha detto ancora Modugno.