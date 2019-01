Sky - Ancelotti tranquillo su Allan: il motivo che allontana l'addio del brasiliano

Il caso Allan, almeno per ora, sembra sgonfiarsi: Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, si è definito tranquillo sul futuro del brasiliano, e Sky Sport ne ha svelato il motivo: il PSG, infatti, valuta il calciatore circa 50 milioni e non vuole (nè può) spingersi oltre. Il Napoli potrebbe valutare una sua cessione esclusivamente con un'offerta superiore agli 80 milioni, e in questo momento tale prospettiva appare lontana. Per questo, quindi, l'unica operazione di cui si parla per i partenopei è una cessione in prestito di Marko Rog. Allan, per ora, difficilmente si muoverà.