Sky - Arriva anche Lobotka! Oggi il sì del Celta: ultimi dettagli sul pagamento

Il doppio colpo in poche ore in casa Napoli è imminente. Dopo Diego Demme ecco Stanislav Lobotka. Il giocatore del Celta è pronto a diventare un giocatore del Napoli. Traguardo vicino per la conclusione della trattativa. L'offerta della società di De Laurentiis per accontentare le richieste del club spagnolo è salita fino a 21 milioni più 4 di bonus. Celta pronto a dire sì già oggi. Si devono solamente definire i termini di pagamento, visto che il club spagnolo ha trovato in Rodriguez il sostituto. Via libera dunque in poche ore, con Gattuso pronto ad accogliere il secondo rinforzo di questo calciomercato. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.