Sky - Atalanta, preso Muriel a titolo definitivo: cifra importante al Siviglia

Primi rinforzi per l'Atalanta in ottica Champions League. Per l'attacco, dopo Zapata, la squadra di Gasperini troverà un nuovo colombiano, compagno di Duvan in nazionale: si tratta di Luis Muriel, che è rientrato dal prestito alla Fiorentina a Siviglia ma che è già pronto a cambiare maglia. La società di Percassi ha infatti chiuso l'operazione per l'attaccante, che da gennaio ha disputato 19 gare segnando 6 gol. Il trasferimento sarà a titolo definitivo per una cifra superiore ai 15 milioni di euro più bonus. Il giocatore arriverà nonostante l'infortunio di circa un mese per una lesione ai legamenti del ginocchio occorsogli in Nazionale.