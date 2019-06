Sky - Atteso il colpo in attacco: non sarà Diego Costa, Ancelotti ha un preferito

L’ipotesi Diego Costa per il Napoli non trova grandi conferme secondo Sky Sport. Il presidente Aurelio De Laurentiis è determinato a fare un grande colpo in attacco, ma le piste calde sono solo due: Rodrigo del Valencia, ma soprattutto Lozano del PSV, il preferito di Ancelotti.



SFORZO. L’emittente satellitare informa che ci sarà uno sforzo per l’attaccante, che comunque non sarà neanche James Rodriguez. Per il colombiano è stato fatto un discorso qualche settimana fa, ma non è una prospettiva concreta in questo momento. Pertanto il colpaccio potrebbe arrivare tra Lozano e Rodrigo.