Sky - Bari, per il ds contatti con Romairone e Scala può aggiungersi al Napoli

Dopo la mancata promozione in serie B, si riflette sul futuro in casa Bari. Come riporta il portale dell'esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, non si escludono novità nell'organigramma del club biancorosso. Il presidente, Luigi De Laurentiis, oltre a valutare la posizione del tecnico Vincenzo Vivarini, legato da un altro anno di contratto, valuta soluzioni alternative al direttore sportivo Matteo Scala. Tra queste una porta a Giancarlo Romairone, ex direttore sportivo tra le altre di Spezia, Carpi e Chievo con il quale ci sarebbero già stati i primi contatti. Altro nome seguito dalla dirigenza è Pietro Accardi, oggi ds dell'Empoli. Se dovesse arrivare un nuovo DS, Scala potrebbe essere spostato nell'organigramma del Napoli, con un ruolo nel team organizzativo. Se ne sarpà di più dopo l'incontro in calendario a metà settimana a Capri con De Laurentiis.