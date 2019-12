Sky - Berge, non c'è solo il Napoli: l'Inter ha avviato contatti con gli agenti

Sander Berge (21) resta uno dei nomi caldi per il prossimo mercato in casa Napoli. Il centrocampista del Genk, però, è finito nel mirino di un altro club di Serie A: secondo quanto riportato oggi da Sky Sport, anche l'Inter avrebbe avviato i contatti con i procuratori del giocatore norvegese. Non una trattativa calda, però, perché i nerazzurri sono interessati al calciatore più per giugno che per gennaio. Ma da qualche giorno l'Inter c'è: il Napoli è avvisato.