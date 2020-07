Sky - Boga, il Sassuolo non vuole cedere: l'offerta del Napoli non basta

Jeremie Boga (23) è uno dei giocatori più interessanti nel panorama italiano, ed anche il Napoli ci ha messo gli occhi ormai da diverso tempo. Come riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il Sassuolo non è intenzionato a cedere l'attaccante se non per un'offerta molto importante. Il Napoli - racconta Di Marzio - ha messo sul piatto un'offerta da 25 mln di euro che, però, non basta: il Sassuolo è una bottega casa, e per portare via Boga serve un'offerta irrinunciabile.