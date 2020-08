Sky - Boga, si inserisce il Dortmund: indicato come erede di Sancho

Jeremie Boga (23), come noto ormai da diverse settimane, è uno dei nomi in cima alla lista del Napoli. Al momento il Sassuolo spara alto, e la questione resta tutta da definire. Ben 40 mln richiesti dal club neroverde, cifra che il patron De Laurentiis non è disposto a versare nelle casse degli emiliani, ma un nuovo acquirente potrebbe farsi avanti in queste ore: secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il Borussia Dortmund sarebbe pronto a fiondarsi sull'attaccante del Sassuolo, vista l'imminente partenza di Sancho (verso il Manchester United), e ad aiutare i tedeschi sarebbe la disponibilità economica derivante proprio dalla cessione del calciatore inglese allo United.