Sky - C'è anche il Milan su Manolas: contatti avviati, i rossoneri vogliono anticipare tutti

C'è anche il Milan su Kostas Manolas della Roma. Primi contatti avviati per il difensore greco con il club e con il suo agente, provando ad avere uno 'sconto' sulla clausola rescissoria (sui 36 milioni) inserita nel suo contratto. Al momento la Roma - riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito - non vuole lasciar andare Manolas se non a fronte del pagamento dell'intera clausola. L'intenzione del Milan è di anticipare la concorrenza, facendo anche leva sul fatto che la Roma ha bisogno di fare plusvalenze entro il 30 giugno.