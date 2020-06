Sky - C'è anche il Tottenham su Milik: può scatenarsi un'asta per il polacco

Non c'è l'intesa per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2021 e quindi il Napoli non può che mettere sul mercato Arkadiusz Milik, attaccante polacco classe 1994 che piace a tanti club, Juventus in testa. Secondo Sky Sport i bianconeri seguono con attenzione l’evolversi della vicenda contrattuale, ma il Napoli per privarsi del polacco ascolta solo offerte economiche importanti senza l’inserimento di contropartite. In questo scenario prova a inserirsi l’Atletico Madrid che ha effettuato un sondaggio con gli agenti del calciatore, manifestando il proprio interesse a condizioni favorevoli. Il rischio però è che sul polacco si scateni un’asta: oltre a Juventus e Atletico Madrid che hanno già mosso i primi passi c’è anche da registrare l’interesse del Tottenham.