Sky - Callejon e il rinnovo: sarebbe sorprendente, ma non è più impossibile

La voglia di tutto l'ambiente di convincere José Maria Callejon a restare in azzurro c'è, quella del club azzurro è sicuramente meno forte. Tuttavia da quando ha rinnovato con il modulino per due mesi, restando fino al termine della stagione, l'esterno spagnolo sta facendo molto bene. L'accordo per un nuovo contratto, ad oggi, sarebbe abbastanza sorprendente. Ma non si può escludere a priori, come invece sembrava che si potesse fare un po' di tempo fa. A riportarlo è Sky Sport.