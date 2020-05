Sky - Callejon-Napoli, sempre più improbabile il rinnovo dello spagnolo: parti troppo distanti

Jose Maria Callejon e il Napoli, a meno di clamorosi colpi di scena, è una storia d'amore ai titoli di coda. Lo spagnolo, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno, è al passo d'addio col il club azzurro. Questione di domanda e offerta - come riferisce la redazione di Sky Sport - sono troppo distanti le parti per un eventuale rinnovo. Sarà difficile sostituire lo spagnolo, ma Gattuso ha in mano delle soluzione per sopperire all'addio di Callejon, puntando su Matteo Politano, uno degli acquisti del Napoli di gennaio.