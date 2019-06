Sky - Cancelo non adatto a Sarri, Juve su Trippier: accantonata l'ipotesi Napoli

La Juventus si inserisce nella corsa per Trippier, mentre l’ipotesi Napoli sembra ormai raccontata dopo l’acquisto di Di Lorenzo. Lo riferisce Sky. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio scrive sul suo portale: “L’imminente arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus apre scenari inediti per la società bianconera, pronta a far partire Cancelo, che non si sposerebbe alla perfezione con le idee di gioco dell’attuale allenatore del Chelsea. Con l’esterno portoghese in uscita la Juve è andata in pressing su Trippier, che proprio oggi è impegnato nella finale di Champions League con il suo Tottenham L’esterno destro è stato anche vicino al Napoli, tanto che la società del presidente De Laurentiis aveva trovato un accordo con l’inglese prima di virare su Di Lorenzo. Accantonata l’ipotesi Napoli ora il terzino del Tottenham è entrato nel mirino della Juventus”.