Sky - Castagne-Napoli, pista fredda: forte opposizione di Gasperini

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha dato le ultime sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Castagne? Mi sembra che la pista si sia raffreddata in questo momento, per la forte opposizione di Gasperini. L'Atalanta giocherà la Champions e quello è un gruppo che ha fatto cose importanti, il discorso che vale per Ilicic vale ovviamente anche per Castagne. Per l'esterno sinistro, al momento, c'è abbastanza cautela, c'è anche il discorso legato a Mario Rui che ha disputato un buon campionato".