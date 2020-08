Sky - Cavani-Benfica, ci siamo: maxi-stipendio da 10mln netti a stagione

Il Benfica è pronto ad abbracciare Edinson Cavani. Secondo quanto riferito da Sky, l'attaccante uruguaiano, che arriverà a parametro zero, è atteso lunedì a Lisbona per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Alquanto ricco: il Matador dovrebbe guadagnare 10 milioni di euro all'anno per le prossime tre stagioni.