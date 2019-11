Sky - Ciciretti piace all'AEK Atene: l'azzurro sta valutando la proposta greca

Marko Livaja al centro dell'attacco, Boyè, Verde e... Ciciretti a supportarlo sulla trequarti. Al momento è solo un'idea, ma per l'AEK Atene potrebbe presto diventare realtà. Il club greco, da anni attentissimo al calciomercato italiano, ha messo gli occhi su Amato Ciciretti e mira a prelevarlo dal Napoli già in occasione della prossima, invernale, sessione di calciomercato. L'ex esterno di Parma e Benevento, infatti, sta valutando con il suo agente la proposta dell'AEK, che in rosa vanta già vecchie conoscenze della Serie A come appunto Livaja, Verde, Boyè ma anche Oikonomou e Krstcic. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.